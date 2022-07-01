Инна Лосева: рост тарифов на вывоз ТКО в регионе не превышает 4%

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов в Тюменской области растут согласно нормативным документам и не превышают 4%.

Об этом сообщила председатель комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева по итогам публичного отчета ООО "Тюменское экологическое объединение", который заслушали представители органов власти, управляющих компаний, общественных организаций 12 июля.

"Сегодня во многих субъектах РФ наблюдается резкий рост тарифов на вывоз ТКО, поступают обращения от населения депутатам. Но эта ситуация характерна не для всех регионов, в Тюменской области рост тарифов идет согласно нормативным документам, количество обращений от граждан по этому вопросу минимальное. Мы делали сравнительную таблицу по тарифам в Уральском федеральном округе: количество мусора, которое у нас входит в тариф, одно из самых высоких, мы не занижаем этот объем", — прокомментировала Инна Лосева.

Как пояснила заместитель директора департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Ольга Коровина, в 2022 году основных факторов роста тарифов на вывоз ТКО, связанных с расходами регионального оператора, было несколько. Это индексация затрат согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, увеличение массы ТКО на 2,5%, изменение законодательства в части учета сомнительных долгов и учет расходов на эксплуатацию мусоросортировочного заводов в Ишиме и мусороперегрузочной станции Ялуторовского района в полном объеме.

Начальник государственной жилищной инспекции Тюменской области Лариса Боровицкая отметила, что с января 2021 года к ним поступило 229 обращений от граждан по коммунальным отходам. Это 1,5% от общего числа обращений, которые поступили за этот период в Госжилинспекцию региона.

По словам Ларисы Боровицкой, из 229 обращений 80% были связаны с начислением платы за вывоз ТКО. В результате нарушения были выявлены в 14 случаях, выяснилось, что начисление платы происходило исходя из неверного количества проживающих граждан. Были произведены корректировки начислений, права потребителей восстановлены.

Вера Коршунова