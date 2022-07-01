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Поймать золотого карася с драгоценной подвеской можно на фестивале в Ишиме

Общество, 14:13 13 июля 2022

Золотой карась/гастрофестиваль ВКонтакте | Фото: Золотой карась/гастрофестиваль ВКонтакте

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Выловить рыбку с подвеской из драгоценного металла приглашают жителей региона на гастрономическом фестивале "Золотой карась" 16 июля в Ишиме. Событие развернется на территории спортивно-туристического комплекса "Красная горка".

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила организатор мероприятия Наталья Елисеева.

"Думаю, возобновление столь любимого праздника после двух лет пандемии соберет около трех тысяч гостей. Каждый найдет здесь занятие по душе. Карась – символ нашего города, так вот на фестивале можно будет попробовать карася во всех возможных видах", - подчеркнула она.

Семьи с детьми примут участие в игровых программах, мастер-классах, научатся плести венки, делать льняные сувениры и фенечки. Любителям рисовать предложат расписать березовый спил, фигурки рыбок и совместно разукрасить мегараскраску "Золотой карась".

Вечернее шоу и дискотеку проведет специальный гость из Тюмени, его имя организаторы пока держат в секрете.

По словам Натальи Елисеевой, фестиваль – это возможность выехать на природу рядом с домом, разбить палатку в красивом месте, при желании переночевать. Насладиться интересным общением, вкусной едой и совместным отдыхом.

"В этом году фестиваль организован силами неравнодушных ишимцев, а пятый, юбилейный праздник надеемся провести при грантовой поддержке, чтобы обеспечить масштаб и размах. Работу над проектом уже начали", - рассказала организатор.

Инна Кондрашкина

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# Ишим , Красная горка , отдых , семьи

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14:13 13.07.2022Поймать золотого карася с драгоценной подвеской можно на фестивале в Ишиме