Материалы для восстановления дорог и ремонта больниц привезли из Тюменской области в Краснодонский район

| Фото: из Telegram-канала правительства ЛНР | Фото: из Telegram-канала правительства ЛНР

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Партия гуманитарной помощи от Тюменской области прибыла в Краснодонский район 12 июля. В составе груза – материалы для восстановления дорог и ремонта больниц, сообщает правительство Луганской народной республики.

Гуманитарную помощь таможенники ЛНР оформляют в первоочередном порядке. Машины оперативно пропускают в подшефные российским регионам города республики.

"Нам, таможенникам, каждый раз трепетно первыми встречать гуманитарную помощь от Российской федерации. И я, как жительница Луганской народной республики, благодарна всем, кто помогает нам. Любая помощь для нас очень ценна", – поделилась эмоциями главный инспектор таможенного поста "Изварино" Наталья Щербина.