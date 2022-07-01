В Тюменской области многодетные семьи могут газифицировать дом за счет маткапитала

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Многодетные семьи в Тюменской области могут газифицировать свой дом за счет средств регионального материнского капитала. В рамках программы догазификации газопровод до границ земельного участка подведут бесплатно, а маткапитал поможет в покупке приборов и оборудования, чтобы голубое топливо поступило в дом.

Об этом рассказал на интернет-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия" генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.

"В среднем для газификации дома площадью 100 квадратов нужно купить оборудование стоимостью 70 тысяч рублей. Средств регионального маткапитала как раз хватит, чтобы приобрести котел, газовую плиту, считывающие устройства, трубы. Это очень существенная поддержка для населения", - отметил он и напомнил, что в Тюменской области размер регионального материнского капитала за третьего и последующих детей составляет 100 тыс. рублей.

Кроме того, у 43 категорий льготников в Тюменской области есть возможность получить субсидию на газификацию дома. К ним относятся участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны труда, инвалиды, одиноко проживающие пенсионеры, члены малоимущей семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые состоят на учете в органах соцзащиты населения и другие.

"Тюменская область – один из немногих регионов в России, где эта помощь доступна такому большому числу льготников. Можно получить до 90 тысяч рублей на газификацию жилого строения. Для этого жителям необходимо обратиться в районную или городскую администрацию, на территории которой расположен газифицируемый дом", - пояснил Виктор Назаров.

Он добавил, что специалисты компании "Газпром межрегионгаз Север" знают обо всех льготах и стараются разъяснять и подсказывать жителям о таких возможностях.

Любовь Голышева