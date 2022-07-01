Около 5 тыс. 500 школьников Тюменской области бесплатно учатся программированию
Далее в сюжете В Тюменской области многодетные семьи могут газифицировать дом за счет маткапитала
Около 5 тыс. 500 школьников Тюменской области бесплатно учатся программированию, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
В 23 школах региона есть профильные математические и технологические классы. В 54 школах создано 56 классов робототехники и программирования. Ежегодно обучаются более 1 тыс. школьников 6-11 классов.
На базе колледжа цифровых и педагогических технологий работает "Региональный ресурсный центр по развитию образовательной робототехники и прототипирования в Тюменской области", где ребята создают 3D-модели. Ежегодно более 200 учителей повышают свой профессиональный уровень.