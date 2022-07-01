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Около 5 тыс. 500 школьников Тюменской области бесплатно учатся программированию

Общество, 12:53 13 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Около 5 тыс. 500 школьников Тюменской области бесплатно учатся программированию, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В 23 школах региона есть профильные математические и технологические классы. В 54 школах создано 56 классов робототехники и программирования. Ежегодно обучаются более 1 тыс. школьников 6-11 классов.

На базе колледжа цифровых и педагогических технологий работает "Региональный ресурсный центр по развитию образовательной робототехники и прототипирования в Тюменской области", где ребята создают 3D-модели. Ежегодно более 200 учителей повышают свой профессиональный уровень.

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# образование , программирование

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