Ялуторовчанин украл у гостя из Москвы телефон и деньги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже денег и мобильного телефона у москвича задержали ялуторовские полицейские, сообщает УМВД по Тюменской области. Ущерб составил более 20 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские выяснили, что житель Москвы находился в Ялуторовске по делам и решил увидеться с друзьями. В ходе застолья потерпевший ходил в магазин, где за покупки расплачивался своей картой.

Пин-код запомнил один из собутыльников. Когда гость уснул, подозреваемый присвоил его сотовый телефон и перевел на другую карту имевшиеся на его счете 15 тыс. рублей и потратил их на спиртное.

Телефон он тоже решил оставить себе. Обнаружив пропажу, владелец имущества заблокировал карту и обратился в полицию.