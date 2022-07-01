"Тюменская донка-2022" соберет команды рыбаков из Екатеринбурга и Кургана

| Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Областной Кубок "Тюменская донка-2022" состоится 16-17 июля, сообщает региональный департамент спорта. Соревнования по рыбной ловле на большой глубине стартуют в 10 часов в д. Мотуши в Ярковском районе.

С помощью жеребьевки участники определят зону в акватории соревнований, в которой будут вести борьбу за победу. В течение двух туров продолжительностью по пять часов каждый спортсмены попытаются поймать как можно больший улов.

При ширине водной артерии 100 м и глубине 8 м обитает судак, лещ, щука, окунь, чебак и другие разновидности рыб. В настоящий момент на соревнования уже заявились восемь команд из Тюменской области, Екатеринбурга и Кургана.

Награждение победителей - 17 июля в 16 часов 30 минут.