Тюменцев приглашают в Гилевскую рощу на фестиваль "Фольклорные россыпи"

| Фото: Фестиваль "Сибирские россыпи", г. Тюмень ВКонтакте | Фото: Фестиваль "Сибирские россыпи", г. Тюмень ВКонтакте

Областной фестиваль народного самодеятельного творчества "Фольклорные россыпи" пройдет в Тюмени в Гилевской роще 16 июля. Мероприятие приурочат ко Дню фольклора, сообщает региональный департамент культуры.

Стартует фестиваль в 13 часов с мастер-классов и творческих лабораторий "Мастерская слобода". Горожан ждут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, презентации осовремененных форм прикладного творчества, выставка изделий местных мастеров "Сундучок". Запланирована работа интерактивных и игровых площадок.

В 14 часов начнутся областной фестиваль-конкурс хореографического наследия "Дроби Fest", театрализованное представление по сказке П. Ершова "Конёк-горбунок", пленэр "Милая сторонка". А в 15 часов откроется площадка "Борьба на опоясках", посвященная русской состязательной культуре.

На 16 часов запланированы встречи по фольклорному творчеству: мастер-классы по фольклорному пению, бытовой хореографии, игровым формам, народному творчеству, музыкальная гостиная с ансамблем народной музыки "Сибирская забава". В 17 часов стартует концертно-интерактивная программа "Казачий разгуляй".

В 18 часов состоится награждение участников и победителей областного фестиваля-конкурса хореографического наследия "Дроби Fest". После него пройдет общенациональная вечерка "Танцевальный фольклор" и закрытие фестиваля "Фольклорные россыпи".