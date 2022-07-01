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В Тюменской области контрактникам "Тобола", "Тайги" и "Сибири" полагаются подъемные, денежное довольствие, суточные и премии

Общество, 11:18 15 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единовременную выплату получат выбравшие службу по контракту в региональных подразделениях "Тобол", "Тайга" и "Сибирь".

Напомним, решение о подъемных в размере 100 тыс. рублей принял глава региона Александр Моор. Выплату получат в том числе и те, кто уже принят на службу в эти части.

Дополнительно контрактникам полагаются денежное довольствие – от 200 тыс. рублей; суточные (за каждый день наступления) – 8 тыс. рублей; премии за выполнение боевых задач – 300 тыс. рублей и другие выплаты и льготы.

В Тюменской области формируют инженерный батальон, подразделение снайперов и артиллерийский дивизион.

По данным на 13 июля, на службу в трех спецподразделениях, которые формируют из контрактников региона, с 7 июля поступило 51 заявление.

Напомним, заключить контракт на прохождение службы в подразделениях могут мужчины от 25 до 50 лет. Заявления принимают в военном комиссариате Тюменской области. Подробности по телефону: 79-19-05.

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# военкомат , служба по контракту

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