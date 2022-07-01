  • 15 июля 202215.07.2022пятница
  • USD58,2568
    EUR58,3432
  • В Тюмени 28..30 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тобольске ребенок упал с пятого этажа

Происшествия, 16:56 15 июля 2022

СУ СКР по Тюменской области | Фото: СУ СКР по Тюменской области

Малолетний ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома в Тобольске 15 июля в 13 часов. Мальчик 2020 года рождения был госпитализирован, организована доследственная проверка, сообщает СУ СКР по Тюменской области

"Ребенок был в комнате один, он залез на подоконник, и выпал из окна квартиры. Мама мальчика в этот момент была на кухне", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Ребенок получил различные травмы, был госпитализирован, сейчас ему оказывается медицинская помощь.

"Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , падение , травмы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 15.07.2022В Тюмени разыскали водителя электросамоката, сбившего женщину
16:56 15.07.2022В Тобольске ребенок упал с пятого этажа
16:10 15.07.2022Жительницу Екатеринбурга с метадоном задержали в Тюмени
15:00 15.07.2022В Тюмени задержали мошенника, выдававшего себя за сотрудника ФСБ