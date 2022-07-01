В Тобольске ребенок упал с пятого этажа

| Фото: СУ СКР по Тюменской области | Фото: СУ СКР по Тюменской области

Малолетний ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома в Тобольске 15 июля в 13 часов. Мальчик 2020 года рождения был госпитализирован, организована доследственная проверка, сообщает СУ СКР по Тюменской области

"Ребенок был в комнате один, он залез на подоконник, и выпал из окна квартиры. Мама мальчика в этот момент была на кухне", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Ребенок получил различные травмы, был госпитализирован, сейчас ему оказывается медицинская помощь.

"Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.