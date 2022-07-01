Владимир Якушев рассказал спикеру Совета Федерации о ситуации в УФО

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Несмотря на непростые экономические условия, общая ситуация в регионах Уральского федерального округа стабильная. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев во время рабочей поездки в Магнитогорск вместе с главой Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

За первый квартал индекс промышленного производства в УФО вырос на 6%, отметил полпред главы государства. В апреле-мае наблюдалось снижение, однако с учетом задела первых месяцев года по итогам января-мая индекс составил 102,4%.

"Все предприятия Уральского федерального округа активно работают в направлении импортозамещения, ищут новые рынки сбыта, отрабатывают логистические цепочки. Серьезных сложностей и падений не видим. Мы построили работу таким образом, чтобы такие вопросы решали не только предприятия. Подключили профессиональное сообщество, кейсами рассматриваем проблемы. Выстраиваем взаимоотношения между регионами-"заказчиками", такими как Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямал, где сосредоточена добывающая промышленность, и регионами-"подрядчиками" с мощными обрабатывающими и машиностроительными производствами. Причем, не ограничиваемся географией УФО", - подчеркнул Владимир Якушев.

На контроле полпреда - реализация программ поддержки промышленности, системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса. Их реализация дала положительные результаты.

Евгений Бабенко