До 450 тыс. рублей могут получить тюменские многодетные на погашение ипотеки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 450 тыс. рублей смогут получить на погашение ипотеки тюменские семьи, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Закон о продлении данной меры на один год подписал президент России Владимир Путин, сообщает оператор программы ДОМ.РФ.

Документом также предусмотрено продление срока заключения кредитного договора для последующего получения выплаты — до 1 июля 2024 года. Расширен перечень допустимых целей кредитования. В частности, направление средств государственной поддержки на погашение задолженности возможно по кредитам, предоставленным на цели выкупа последней доли в праве собственности на недвижимость, в результате которого недвижимость поступила, в том числе, в собственность детей.

Утвержденные поправки, по словам заместителя генерального директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса, сделают программу доступнее, позволят снизить финансовую нагрузку на семьи, которые улучшают свои жилищные условия с помощью ипотеки.

"Программа крайне востребована, она пользуется спросом во всех регионах страны. – подчеркнул он. - С момента запуска в 2019 году выплаты получили уже более 340 тысяч семей на общую сумму более 150 млрд рублей".

Обновленной редакцией программы предусмотрена возможность погашения кредитов, выданных не только на цели приобретения недвижимости, но и на оплату связанных с таким приобретением услуг, предусмотренных кредитным договором.