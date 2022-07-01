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Гастроэнтеролог из Тюмени назвала самые полезные для сердца перекусы

Общество, 18:01 24 июля 2022

Ресторан 15/86 ВКонтакте | Фото: Ресторан 15/86 ВКонтакте

Печенье, шоколадные батончики, конфеты и чипсы в качестве перекуса между завтраком и обедом - настоящий яд для сердца и сосудов.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Тюменского научного кардиологического центра, кандидат медицинских наук Мария Ляпина для поддержания нормальной работы сердца и сосудов, рекомендует включать в рацион продукты богатые Омега-3, клетчаткой, антиоксидантами и флавоноидам.

"Чем разнообразнее рацион, чем больше он содержит овощей, зелени и фруктов, тем больше микроэлементов и полезных нутриентов человек получает,- пояснила она. - Есть принцип питания, который поддерживают практически все врачи — средиземноморский стиль питания: употребление большого количества овощей, зелени, цельнозерновых злаков, растительных жиров и правильных источников белка (рыба, нежирные сорта мяса, кисломолочные продукты, бобовые)".

Еще, по словам гастроэнтеролога, есть правило тарелки. Если представить суточный рацион как тарелку, то половину займут овощи, фрукты, зелень как источник пищевых волокон, микроэлементов и витаминов, одну четверть — это цельнозерновые злаки, крупы, каши, макароны и хлебобулочные изделия из твердых сортов пшеницы, и еще четверть — источник белка, в том числе молочные и кисломолочные продукты.

Также эксперт обращает внимание на "правило радуги" — чем больше в рационе продуктов разных цветов, тем больше витаминов и микроэлементов мы получаем. Из пищи витамины и микроэлементы усваиваются в желудочно-кишечном тракте лучше, чем из таблеток и капсул.

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# правильное питание

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