В Тюменской области в июне зафиксировано снижение годовых темпов прироста цен на овощи и фрукты

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Увеличение предложения продукции тепличных хозяйств Тюменской области, а также расширение поставок в регион овощей из стран ближнего зарубежья в сочетании с укреплением рубля способствовали замедлению годового роста цен на томаты и капусту белокочанную.

Кроме того, наращивание предложения овощей связано с более теплой, чем в прошлом году, весной на юге России, что позволило начать их сбор раньше, чем в 2021 году. В результате, сообщает Росстат, стоимость картофеля, свеклы и моркови в июне оказалась даже ниже, чем годом ранее.

Расширение импортных поставок на фоне укрепления рубля способствовало также снижению годовых темпов прироста цен на импортные фрукты: груши, бананы и апельсины.

"Динамика цен на плодоовощную продукцию внесла наибольший вклад в замедление роста цен в продовольственном сегменте", - отмечено в сообщении. Годовой темп прироста цен на продовольственные товары снизился с 17,72% в мае до 17,38% в июне 2022 года.

Меры по ограничению экспорта сахара, принятые правительством России, позволили расширить его предложение на внутреннем рынке. В сочетании со снижением спроса со стороны населения, сформировавшего весной повышенные запасы, в июне это привело к продолжению замедления годового роста цен на сахар.

Под влиянием расширения объемов выпуска региональных производителей молочной продукции снизились годовые темпы прироста цен на молоко и сметану. На фоне роста предложения молока выросли объемы выпуска и снизились издержки региональных производителей сыра, в результате чего уменьшились годовые темпы прироста цен на твердые и мягкие сычужные сыры.