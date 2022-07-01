Инспектору пожнадзора дали условный срок за трагедию в пансионате в Тюменском районе

| Фото: объединенная пресс-служба судов Тюменской области. | Фото: объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

В Тюмени вынесли приговор в отношении старшего госинспектора пожарного надзора региона Павла Тигеева, из-за халатности которого в нелегальном доме престарелых в Тюменском районе произошел пожар. В результате трагедии 9 января 2021 года погибли семь человек.

Заседание суда состоялось 19 июля. Мужчину приговорили к трем годам условно с испытательным сроком три года и лишением права занимать должности государственной службы два года, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

По версии обвинения, подсудимый знал, что на обслуживаемой им территории располагается незаконный пансионат для пожилых людей. С 2019 по 2021 годы он не предпринял мер по устранению допущенных владельцем пансионата нарушений требований пожарной безопасности. Павел Тигеев свою вину не признал.

Ранее к шести годам лишения свободы в колонии общего режима приговорили хозяйку нелегального дома престарелых. Ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности семи человек. Приговор Ольге Вильямсон вынесен в Тюменском районном суде 18 июля.