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Пассажира иномарки зажало в салоне во время ДТП в Тюмени

Происшествия, 11:04 20 июля 2022

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Зажатую в искореженной иномарке девушку достали в Тюмени сотрудники МЧС. Автомобили Hyundai Creta и Ford Focus столкнулись на объездной дороге в районе перекрестка с улицей Барнаульской.

"На переднем пассажирском сидении зажатой оказалась девушка, получившая при ударе травмы ног. Тюменские спасатели с помощью гидравлического инструмента сняли пассажирскую дверь, разрезали переднюю часть автомобиля и осторожно извлекали пострадавшую. Всё это время она находилась в сознании", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Девушку на жестких носилках передали прибывшим медработникам, сейчас она проходит лечение в стационаре.

Водителю Hyundai Creta и двум его пассажирам, а также водителю Ford Focus помощь спасателей не потребовалась.

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# ДТП , спасатели

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