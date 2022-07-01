С жалобой на юридическую фирму пожилая тюменка обратилась к депутату Госдумы

| Фото: Уральский МКС Партии "Единая Россия" | Фото: Уральский МКС Партии "Единая Россия"

Прием граждан провел в Тюмени депутат Государственной думы Иван Квитка. Жители обращались к парламентарию с вопросами о начислении пенсий, законодательных инициативах и адресной материальной помощи, сообщает Уральский межрегиональный координационный совет партии "Единая Россия".

75-летняя жительница Тюмени пожаловалась на действия юридической фирмы из соседнего региона. По ее словам, она оформила на себя два кредита и несколько микрозаймов, с которыми не могла рассчитаться в установленные сроки. Год назад тюменка обратилась к юристам по интернету, чтобы пройти процедуру банкротства. В результате женщина потеряла еще большие деньги.

Иван Квитка отметил, что в вопросе нужно разбираться детально, соответствующие запросы направлены в правоохранительные органы и профильные ведомства.

Также на прием к депутату пришел пенсионер с просьбой помочь разобраться в социальных начислениях, которые ему полагаются по закону. Квитка запросил необходимую информацию об адресных мерах господдержки, положенных гражданину, и проконтролирует их исполнение.

"Встречи с жителями Тюменской области и личные приемы граждан в Региональной общественной приемной "Единой России" – важнейшая часть работы. Все обращения взял на личный контроль, необходимая адресная помощь оказана", – считает депутат.