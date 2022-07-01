В трех школах Тюменского района начался капитальный ремонт

| Фото: пресс-служба Тюменского района | Фото: пресс-служба Тюменского района

Капительный ремонт сделают в Переваловской, Чикчинской и Кулаковской школах до 1 сентября 2023 года. Строители обновят фасад, инженерные коммуникации, заменят окна, двери, полы и выполнят перепланировку, сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

В обновленных школах появится библиотека и столовая, новая мебель, современное технологическое оборудование, спортинвентарь. Также будут построены новые спортплощадки, места для игр и отдыха. Территорию возле учебных заведений озеленят.

На время ремонта школьники продолжат обучение в соседних территориях. Вопросы расписания, подвоза и питания детей проработаны.

Напомним, что сейчас в Салаирской школе капремонт подходит к концу: завершаются работы по отделке помещений и благоустройству территории. За парты школьники сядут уже 1 сентября.