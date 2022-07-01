В Тобольском районе под выращивание иван-чая готовы предоставить 16 тысяч га

Дениса Григорьева Дениса Григорьева

16 тысяч га в 18 сельских поселениях Тобольского района готовы предоставить для выращивания иван-чая или других культур, а также содержания животноводческого хозяйства. Тех, кто решит всерьёз заняться ферментированием чая, поддержит инвестиционный офис.

Об этом глава муницпалитета Леонид Митрюшкин написал в своем Telegram-канале.

"Внимательно следил за форумом "Сильные идеи для нового времени", который организовали Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс". Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание и обозначил, что необходимо в полной мере задействовать механизмы реализации общественно значимых проектов граждан. Глава государства поддержал идею члена Союза производителей иван-чая Александра Хлынова. Он предложил президенту развивать в России производство дикорастущего кипрея, или как называют его в народе, иван-чая. Напиток известен своими полезными для здоровья свойствами", - говорит Митрюшкин.

В Тобольском районе бескрайние поля иван-чая и других трав. Сейчас они как раз в цвету.

"Кстати, я уже пробовал иван-чай, который готовят наши сельхозпредприниматели. Павел Козлов из деревни Ломаева при встрече на его ферме угостил чашкой ароматного чая. Пока он заготавливает его для своей семьи. Уверен, что чай из нашего разнотравья будет пользоваться спросом", - заметил глава Тобольского района.