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В Тюменской области на грант до 500 тысяч рублей претендуют восемь молодых предпринимателей

Экономика, 15:21 21 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

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Первые восемь молодых предпринимателей Тюменской области направили заявки для участия в конкурсе грантовой поддержки. В основном это те, кто прошел обучение по программе "Азбука предпринимателя", сообщили ИА "Тюменская линия" в региональном департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Конкурс грантов для молодых предпринимателей Тюменской области стартовал 12 июля. Общая сумма поддержки составит 9,5 млн рублей. Имена победителей объявят 12 августа. Максимальная сумма поддержки составит 500 тыс. рублей. Возраст конкурсантов от 14 до 25 лет.

"9,5 миллионов по 500 тысяч – это 19, но мы понимаем, что не все будут заявятся на полмиллиона. В прошлом году для социальных предпринимателей, когда проводили конкурс, средний грант был 300 тысяч. Ребят, которых мы поддержим будет более 20. При этом 25 процентов им нужно показать своих денег", - рассказал директор регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.

По всем вопросам участия в конкурсном отборе обращаться по телефону 8 (3452) 426654, Виктория Бобрикова.

Анжела Лебедева

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# Антон Машуков , гранты , молодежь , предпринимательство

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