Руководителя отделения ДПС ГИБДД Тюменской области заключили под стражу

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал Ленинский районный суд Тюмени в отношении начальника отделения ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области. Он проведет в СИЗО ближайшие два месяца, до 18 сентября, передает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Напомним, полицеского обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) по фактам, связанным с деятельностью штрафстоянок в областном центре.

Постановление суда не вступило в законную силу.