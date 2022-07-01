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Руководителя отделения ДПС ГИБДД Тюменской области заключили под стражу

Происшествия, 17:48 21 июля 2022

объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал Ленинский районный суд Тюмени в отношении начальника отделения ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области. Он проведет в СИЗО ближайшие два месяца, до 18 сентября, передает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Напомним, полицеского обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) по фактам, связанным с деятельностью штрафстоянок в областном центре.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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# взятка , ГИБДД Тюменской области

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