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Трое иностранцев осуждены за сбыт героина в Тюмени

Происшествия, 15:51 26 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приговор по уголовному делу в отношении гражданина Узбекистана и двух гражданок Киргизии и Узбекистана вынес Ленинский районный суд Тюмени. Иностранцев признали виновными в покушение на незаконный сбыт героина в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК).

Наркотики распространяли через тайники в Тюмени и Тобольске с января по март 2022 года. Наркосбытчиков установили и задержали сотрудники полиции, в их жилище и тайниках нашли и изъяли более 240 гр. героина.

Муэчину суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в доход государства в размере 60 тыс. рублей. Женщины осуждены к 6 годам и 6 годам 6 месяцам колонии общего режима соответственно, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

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