За два года в Тюменской области заменят 24 деревянные школы

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

24 деревянные сельские школы Тюменской области заменят к 2024 году. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

В региональном бюджете уже заложены средства, и в 2023 году введут в эксплуатацию 5 новых учебных заведений, в 2024 году — 19. 3 школы из общего числа уже строятся, для 5 ведутся поиски подрядчика, для остальных готовятся проекты.

"Ветхие деревянные школы в селах мы меняем планомерно. Как и обещал делаем все, чтобы дети во всех населенных пунктах учились в комфортных условиях", - отметил глава региона.

За последние 3 года построено 6 новых заведений в Ялуторовском, Тобольском и Вагайском районах.