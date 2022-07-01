Более 48 миллиардов рублей направят на создание объектов обращения с отходами в УФО

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Более 48 миллиардов рублей направят на создание объектов обращения с отходами в УФО. Такой объем инвестиций озвучил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Совещание по реализации реформы в области обращения с ТКО провела накануне вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Все регионы УФО по итогам 2021 года достигли поставленных целей по обработке и утилизации ТКО. В Тюменской, Курганской, Челябинской областях, Югре показатели превысили плановые значения", - отметил Владимир Якушев

Он также напомнил о задаче, которую обозначил президент России – к 2030 году должна быть обеспечена стопроцентная сортировка отходов, а объем захоронения ТКО сокращен вдвое.

"Мы в самом начале пути. Отрасль развивается и движется, несмотря на сложности, вперед", - резюмировал полпред.

Для дальнейшего выполнения задач мусорной реформы на создание объектов обращения с твердыми коммунальными отходами в целом по УФО планируется направить свыше 48 млрд рублей.