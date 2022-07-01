Крестьянское подворье с кроликами и козами откроют на Цветном бульваре в День города

| Фото: группа "Центр Русской культуры Тюмень" во ВКонтакте | Фото: группа "Центр Русской культуры Тюмень" во ВКонтакте

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Реконструкцию крестьянского подворья представит ГАУ Северного Зауралья на гулянии "Тюмень мастеровая" на Цветном бульваре 30 июля, в День города. На экоферме можно будет увидеть кроликов, кур, уток, цесарок, гусей, коз и овец.

Специалисты вуза проведут мастер-классы "Веселый мельник" и "Лесопилка "Дружба"", самые маленькие поучаствуют в арт-затее "Раскрась питомца". Детям и взрослым предложат сфотографироваться в фотозонах "Изба" и "Банька", сообщает пресс-служба ГАУ Северного Зауралья.

На площадке "Тюмень мастеровая" развернется "Хлебный базар" с продукцией от тюменских производителей, в том числе от пекарни Аграрного университета. Гостям предложат попробовать полезную и вкусную сдобу на основе рецептур, разработанных специалистами и студентами университета.

Народное гуляние "Тюмень мастеровая" пройдет с 12 до 19 часов.