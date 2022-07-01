Синоптики обещают тюменцам комфортную погоду в День города

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплую погоду прогнозируют синоптики в Тюмени в День города, 30 июля.

По данным метеоцентра Фобос, дневная температура воздуха составит от 23 до 25 градусов, в ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 14.

В течение суток ожидается переменная облачность, а вечером и ночью есть вероятность небольшого дождя. Ветер ожидается северный со скоростью 3 метра в секунду, атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Любовь Голышева