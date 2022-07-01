Волонтеры "Газпромнефть-Ямала" провели экоакцию в центре Тюмени

| Фото: предоставлено пресс-службой компании "Газпромнефть-Ямал" | Фото: предоставлено пресс-службой компании "Газпромнефть-Ямал"

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Добровольцы "Газпромнефть-Ямала" провели в Тюмени экологическую акцию, приуроченную к празднованию 436-летия города. В мероприятии приняли участие более полусотни сотрудников предприятия.

Предпраздничную уборку на улицах города "Газпромнефть-Ямал" традиционно организует совместно с управой Центрального административного округа. В этот раз нефтяники собрали и вывезли около полутора тонн мусора с территорий по улице Профсоюзной и сквера "Березовая роща".

"Мы ежегодно проводим субботники с привлечением организаций города. Спасибо "Газпромнефть-Ямалу" за поддержку наших мероприятий. Уверена, благодаря помощи волонтеров ухоженные придомовые зоны нашего города станут дополнительным стимулом для местных жителей поддерживать чистоту", – отметила ведущий инженер службы заказчика по ЦАО города Тюмени Анна Крутяк.

Экологические акции ко дню рождения Тюмени стали на предприятии доброй традицией, с каждым годом объединяющей все больше сотрудников и неравнодушных горожан.

"Коллеги активно участвуют сами, привлекают друзей и членов своих семей. Субботник прошел в дружеской атмосфере и, как всегда, принес массу позитивных эмоций всем участникам", – поделилась волонтер и начальник управления по корпоративным коммуникациям "Газпромнефть-Ямала" Ирина Чудновец.

Забота о природе, создание комфортной городской среды – одно из приоритетных, но не единственное направление деятельности активистов "Газпромнефть-Ямала". Волонтеры компании регулярно участвуют в донорских акциях по сбору крови, организуют образовательные и творческие проекты для детей из нуждающихся семей, оказывают помощь бездомным животным. В прошлом году ко Дню города нефтяники помогли оформить арт-стену на одной из улиц города.

| Фото: предоставлено пресс-службой компании "Газпромнефть-Ямал" | Фото: предоставлено пресс-службой компании "Газпромнефть-Ямал"

Волонтерские инициативы сотрудников "Газпром нефти" реализуются в рамках программы социальных инвестиций "Родные города", направленной на повышение качества жизни в регионах деятельности компании. Она предусматривает ряд долгосрочных проектов в сфере экологии, культуры, образования, спорта и развития креативных индустрий.