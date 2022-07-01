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Шесть свалок обнаружили на землях сельскохозназначения в Тюменской области

Происшествия, 14:36 29 июля 2022

природоохранная прокуратура Тюменской области (архив) | Фото: природоохранная прокуратура Тюменской области (архив)

Шесть несанкционированных свалок на площади 10,4 га на землях сельскохозяйственного назначения обнаружили в Тюменской области в июле. Пять нарушений зафиксировали в Тюменском районе и еще одно в Заводоуковском городском округе, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

На полях обнаружили пластиковые, стеклянные, металлические упаковки от пищевых продуктов, картонные коробки, пришедшие в негодность предметы домашнего обихода, картон, текстиль, доски, ветки, отходы жизнедеятельности и животноводства.

"Большая часть обнаруженных свалок состоит из материалов, не способных к природному саморазложению, что приводит к ухудшению качества земель. Токсичные соединения попадают в атмосферу, почву и грунтовые воды. В дальнейшем это может привести к гибели или тяжелым болезням местной флоры и фауны, повысить риск опасных патологий у людей", — рассказали в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Владельцам участков вынесут предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства РФ.

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# Россельхознадзор , свалки

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