Евгений Заболотный принял участие в торжественном приеме в честь Дня города

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Участие в торжественном приеме, посвященном 436-й годовщине основания Тюмени, приняли депутаты и председатель Тюменской городской думы. Праздничное мероприятие прошло в зале ДК "Нефтяник" 28 июля.

"Для меня и для многих тюменцев это не только большой праздник, но и повод подвести итоги того, что уже сделано, и помечтать о будущем", - отметил Евгений Заболотный. С главой города Русланом Кухаруком председатель гордумы вручил атрибуты звания Почетным гражданам Тюмени – актеру Леониду Окуневу и тренеру Евгению Колтуну.

Депутата гордумы, председателя палаты представителей органов ТОС Альбину Селезневу отметили нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью".

Также за добровольческую деятельность почетный знак Тюменской городской думы Евгений Заболотный вручил заместителю директора ООО "Евротранс", депутату гордумы Владимиру Гороховцеву.

Почетными грамотами гордумы награждены заместитель руководителя коммерческой службы АО "Мостострой-11" Павел Шумов и учитель немецкого языка Ирина Коробейникова. Благодарностью Тюменской городской думы отмечена медсестра поликлиники № 5 Елена Киселева.

"Я посвятил Тюмени полвека и для меня важны любые изменения, происходящие с нашим городом, - рассказал депутат Тюменской городской думы Степан Киричук. - В 2022 году у нас появился еще один повод для гордости – это присвоение Тюмени звания "Город трудовой доблести. Это заслуга нескольких поколений: тех, кто поехал к нам открывать нефть и газ, и тех, кто защищали нашу страну в Великую Отечественную войну".

Напомним, что 30 июля День города будет отмечаться на всех площадках, расположенных во всех районах областного центра. С программой праздника можно ознакомиться на специальном портале.

Николай Ступников