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Следователей заинтересовала информация о том, что тюменец поставил обидчиков сына на колени

Происшествия, 18:50 29 июля 2022

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Сообщение СМИ о том, что житель Тюмени избил и заставил встать на колени двух школьников, чтобы проучить их за оскорбление своего сына, проверяет региональное Следственое управление СК РФ, сообщает ведомство.

Информация обнаружена во время мониторинга. В рамках проверки эксперты дадут правовую оценку всем обстоятельствам, изложенным в сообщении. По результатам примут процессуальное решение.

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# следственный комитет

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