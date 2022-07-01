Следователей заинтересовала информация о том, что тюменец поставил обидчиков сына на колени

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Сообщение СМИ о том, что житель Тюмени избил и заставил встать на колени двух школьников, чтобы проучить их за оскорбление своего сына, проверяет региональное Следственое управление СК РФ, сообщает ведомство.

Информация обнаружена во время мониторинга. В рамках проверки эксперты дадут правовую оценку всем обстоятельствам, изложенным в сообщении. По результатам примут процессуальное решение.