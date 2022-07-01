Андрей Пантелеев: промдизайн - перспективное и пока свободное от конкурентов направление

| Фото: Telegram-канал Андрея Пантелеева | Фото: Telegram-канал Андрея Пантелеева

Промдизайн - перспективное, востребованное и пока свободное от конкурентов направление. Такое мнение выразил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в своем Telegram-канале.

Сразу после финала конкурса ДСК500 он посел дизайн-завод и всю экосистему "Флакон", основатель которой Николай Матушевский был экспертом в тюменском конкурсе. У него большой опыт реновации заводов в Москве. На его площадке проходят событийные мероприятия, действует торговля и сервисы, работают офисы и коворкинги.

Андрей Панделеев отметил, что совмещая производство и общественно-креативную функцию Тюменская область будет ориентироваться на лучшие компетенции страны.

"ДСК500 станет новым центром не только для экономики и бизнеса, но и для жителей и гостей региона. В сочетании с промышленным дизайном, нестандартными, но эффективными решениями, наша площадка интегрируется в городскую среду", - сказал замгубернатора.

Тюменская область применяет уникальный подход к созданию крупнейшего промышленного Технопарка России. Главная его цель — инфраструктура для плодотворной работы над высокотехнологичными задачами ТЭК и других отраслей.