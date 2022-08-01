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18 миллионов рублей отдали тюменцы мошенникам за минувшую неделю

Происшествия, 15:41 01 августа 2022

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Более 18 млн рублей похитили телефонные мошенники у жителей Тюменской области за минувшую неделю. От действий злоумышленников пострадали 98 человек, сообщает региональная прокуратура. Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 1,4 млн рублей.

Мошенники использовали страницы соцсетей, обманывали потерпевших при сделках через сайты объявлений, представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов.

Так, мошенник, представившийся следователем, похитил у пенсионера 200 тыс. рублей. Он рассказал, что внучке пожилого тюменца якобы грозит уголовная ответственность за совершенное ДТП.

Мошенники оказывают сильное психологические давление, их речь грамотна и просьбы настойчивы, напомнили в надзорном ведомстве.

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# мошенники , прокуратура

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