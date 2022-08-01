Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса

Сбербанк вновь снизил ставки по кредитам для компаний малого и микробизнеса. За последние два месяца снижение составило более 3,5%, и теперь клиенты могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых. При этом по льготным государственным программам клиентам приоритетных отраслей доступно финансирование по ставкам от 1,5% годовых.

Для большего удобства предпринимателей в интернет-банке и мобильном приложении СберБизнес есть возможность оформить кредит онлайн без посещения офиса.

"Сбербанк всегда занимает лидирующие позиции в вопросах поддержки бизнеса, оперативно предоставляя предпринимателям необходимые финансовые инструменты на выгодных условиях. Поэтому мы постоянно актуализируем стоимость наших кредитов в соответствии с меняющимися условиями рынка. Теперь у наших клиентов есть возможность получить финансирование на ещё более выгодных условиях, а благодаря развитию в банке технологий сделать это можно даже без посещения офиса. Так, сейчас онлайн мы выдаём клиентам малого и микробизнеса около 50% кредитов", - прокомментировал директор дивизиона "Малый и микро бизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.