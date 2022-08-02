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Для экспортеров в России увеличили до 25% субсидию на транспортировку продукции

Экономика, 12:57 02 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для российских экспортеров упростили порядок получения субсидии на транспортировку продукции отечественных производителей и поставщиков за границу. На эти цели предусмотрено около 8 млрд рублей. Решение позволит увеличить объемы несырьевого экспорта, сообщает правительство РФ.

По новым условиям госпрограммы до 80% увеличен объем компенсации экспортных затрат, а также до 25% увеличен максимальный размер субсидии от стоимости экспортируемых промышленных товаров, ранее он составлял 11%.

Документы можно подавать по факту поставки продукции на внешние рынки через цифровую платформу "Мой экспорт" или в бумажном виде. Программа будет действовать в 2022 и 2023 годах.

"Наращивание несырьевого экспорта – это важнейшая задача, которая поставлена перед нами президентом, и российская экономика по-прежнему открыта для всех стран, которые хотят развивать с нами партнерские отношения", – подчеркнул премьер Михаил Мишустин.

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# субсидии , экспорт , экспортеры

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