"Газпром нефть" готова внедрять разработки тюменских инноваторов

| Фото: Газпром нефть | Фото: Газпром нефть

Директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич назвал успешным примером поддержки отечественных технологий совместную программу компании и Тюменского государственного университета. О подходе "Газпром нефти" к развитию инноваций Алексей Вашкевич рассказал на ежегодной конференции "Технологическое развитие и импортозамещение в ТЭК" в Санкт-Петербурге.

"Мы тесно взаимодействуем с отраслевыми вузами в регионах. Например, с Тюменским государственным университетом у нас есть программа "Диплом как стартап". Здесь магистранты, готовя выпускную работу, по сути занимаются настоящими инновациями, а затем получают поддержку для внедрения своих идей в периметре нашей компании", – отметил Алексей Вашкевич.

Компания развивает партнерскую экосистему для поддержки новых технологий на всех этапах – от идеи до внедрения на производстве. Более 70% технологических проектов "Газпром нефть" реализует вместе с инноваторами и ежегодно увеличивает число партнеров.

Кроме того, "Газпром нефть" поддерживает стартапы. "Мы активно работаем с экосистемой инновационного предпринимательства в регионах деятельности. Каждая такая компания или команда имеют возможность не только продемонстрировать свои наработки, но и испытать их на наших объектах и технологических полигонах. А дальше, с нашей поддержкой, они могут пройти все последующие этапы развития вплоть до готового рыночного продукта", – сказал Алексей Вашкевич.

Такие технологические полигоны "Газпром нефть" развивает практически в каждом из своих добычных регионов - в ХМАО, ЯНАО, Томской и Оренбургской областях. Напомним, в Тюмени компания строит центр исследования платовых систем "Геосфера". Одна из задач будущего центра - изучение геологии трудноизвлекаемых запасов нефти в Западной Сибири.