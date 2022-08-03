  • 3 августа 20223.08.2022среда
  • В Тюмени 18..20 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

"Газпром нефть" готова внедрять разработки тюменских инноваторов

Общество, 16:48 03 августа 2022

Газпром нефть | Фото: Газпром нефть

Директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич назвал успешным примером поддержки отечественных технологий совместную программу компании и Тюменского государственного университета. О подходе "Газпром нефти" к развитию инноваций Алексей Вашкевич рассказал на ежегодной конференции "Технологическое развитие и импортозамещение в ТЭК" в Санкт-Петербурге.

"Мы тесно взаимодействуем с отраслевыми вузами в регионах. Например, с Тюменским государственным университетом у нас есть программа "Диплом как стартап". Здесь магистранты, готовя выпускную работу, по сути занимаются настоящими инновациями, а затем получают поддержку для внедрения своих идей в периметре нашей компании", – отметил Алексей Вашкевич.

Компания развивает партнерскую экосистему для поддержки новых технологий на всех этапах – от идеи до внедрения на производстве. Более 70% технологических проектов "Газпром нефть" реализует вместе с инноваторами и ежегодно увеличивает число партнеров.

Кроме того, "Газпром нефть" поддерживает стартапы. "Мы активно работаем с экосистемой инновационного предпринимательства в регионах деятельности. Каждая такая компания или команда имеют возможность не только продемонстрировать свои наработки, но и испытать их на наших объектах и технологических полигонах. А дальше, с нашей поддержкой, они могут пройти все последующие этапы развития вплоть до готового рыночного продукта", – сказал Алексей Вашкевич.

Такие технологические полигоны "Газпром нефть" развивает практически в каждом из своих добычных регионов - в ХМАО, ЯНАО, Томской и Оренбургской областях. Напомним, в Тюмени компания строит центр исследования платовых систем "Геосфера". Одна из задач будущего центра - изучение геологии трудноизвлекаемых запасов нефти в Западной Сибири.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Газпром нефть

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:20 03.08.2022В Тюменской области назвали победителей регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ
18:09 03.08.2022Тюменский поисковый отряд "Кречет" работает в Тверской области до 19 августа
18:05 03.08.2022Движение на улице Закалужской в Тюмени затруднено
17:54 03.08.20224 августа - события дня