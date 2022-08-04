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Юные гиревики представят Тюменскую область на спартакиаде учащихся России

Спорт, 14:41 04 августа 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Юные гиревики представят Тюменскую область на спартакиаде учащихся России, которая пройдет в Ярославле 7 и 8 августа. Состязания проводятся по 47 видам спорта, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

В составе тюменской сборной - спортсмены из Абатского района и Заводоуковска. Так, двухкратная чемпионка мира Анастасия Суханова и чемпионка первенства мира Юлия Казанцева будут бороться за звание лучших в соревнованиях по гиревому спорту в возрастной категории 2006-2007 годов рождения. В программу включены двоеборье и рывок.

После возвращения из Ярославля у тюменской сборной в планах осенью принять участие в спартакиаде учащихся Тюменской области.

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# Абатский район , гиревой спорт , Заводоуковск , соревнования

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