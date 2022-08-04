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Турнир по баскетболу, массовая зарядка и кроссфит ждут тюменцев на Дне физкультурника

Спорт, 14:19 04 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Турнир по баскетболу, массовая зарядка, кроссфит и другие события, посвященные Дню физкультурника, состоятся в Тюмени 13 августа. Мероприятия проведут на двух площадках, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

В 10 часов на спортивной площадке Центра уличного баскетбола желающих ждут на "МЕГА-заряд по-тюменски". Здесь пройдут торжественный парад, массовая зарядка, а также традиционные соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч".

На набережной возле мультицентра "Контора пароходства" в 16 часов начнутся мастер-классы, показательные выступления и спортивные поединки. Тюменцы смогут попробовать установить рекорды в прыжках на скакалке, стойке на руках, ГТО-баттле, стрит воркауте и кроссфите.

Также на площади у "Конторы пароходства" будет работать центр выдачи призов в рамках проекта #Тюменскоелето.

В завершении Дня физкультурника запустят фейерверк.

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# День физкультурника , набережная , праздник

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