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Пакет инвестпроектов в Тюменской области за полгода вырос на 40 процентов

Губернатор, 10:13 05 августа 2022

nlgc.ru | Фото: nlgc.ru

40 % составил рост инвестиционных проектов в Тюменской области за полгода по сравнению с первым полугодием 2021 года. Об этом сообщил губрнатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

Всего на сопровождение приняли 120 инвестпроектов. Предприниматели создадут 2,5 тыс. рабочих места.

"География масштабных инвестпроектов - вся Тюменская область: элеватор в Заводоуковском городском округе, производство стройматериалов в Ялуторовске, завод по производству круп в Исетском районе, центр обработки данных в Тюмени", - отметил глава субъекта и добавил - важно, что инвестиции поступают не только в промышленность и сельское хозяйство, но и в социальную сферу.

Несколько крупных инвестпроектов успешно завершили. Среди них первая очередь лабораторно-исследовательского центра НОВАТЭК, второй корпус клиники "Мать и дитя", футбольный центр "Дерби".

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# Александр Моор , инвестиционные проекты

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