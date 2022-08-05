Волонтеры начнут благоустройство территории тюменского хосписа в сентябре

| Фото: Мечты из парка. Волонтеры заботы в хосписе во ВКонтакте | Фото: Мечты из парка. Волонтеры заботы в хосписе во ВКонтакте

Благоустройство территории тюменского хосписа волонтерами и родственниками паллиативных пациентов начнется в сентябре 2022 г. в рамках проекта Тюменского государственного университета "Мечты из парка". В ближайшее время авторы программы объявят о наборе добровольцев.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель проекта Юлиана Галкина.

"Сейчас активно ведется работа с ландшафтным дизайнером, с расчетами, составляется план озеленения. Найдены потенциальные психологи и художники, которые готовы включиться в проект со своей стороны, а также те, кто будет заниматься фото, видео и продвижением. Август у нас посвящен подготовительной работе, заключению договоров со всеми контрагентами. А с сентября уже начнем работу", - говорит Юлиана.

Кроме этого, к 2023 году организаторы сформируют постоянно действующий волонтерский отряд, закрепленный за хосписом. Его участники займутся досугом пациентов и уходом за парком и растениями.

Вся информация об этапах проекта будет публиковаться официальной группе во ВКонтакте и Телеграм-канале.

Напомним, что "Мечты из парка" выиграл от Росмолодежи грант в размере 1 млн рублей.

Виктория Макарова