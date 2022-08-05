Платья и косоворотки изо льна тюменской мастерицы носят даже в Никарагуа

| Фото: https://vk.com/tmnvalenki | Фото: https://vk.com/tmnvalenki

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Платья с вышивкой, юбки, мужские рубашки (косоворотки, славянки), сумки, головные уборы, рушники из льна делает своими руками тюменская мастерица Людмила Зюркалова. Две сумки несложного дизайна она шьет за день, на изготовление платья уходит два дня.

"Мы работаем только со льном, потому что это самая экологичная ткань. Стараемся делать современную одежду, но с народным уклоном. Последнее время развивается туристическое направление, поэтому специально начали изготавливать сумки серии "Тюменские усадьбы". На сумки наносим изображения тюменских музейных домов: Дом Рубцовой, Колокольникова, Буркова и другие", - добавила она.

| Фото: https://vk.com/tmnvalenki | Фото: https://vk.com/tmnvalenki

Людмила Зюркалова — мастерица, которая владеет всеми видами женского рукоделия: художественная и народная вышивка, вышивка лентами, объемная вышивка, бисероплетение и вышивка бисером, батик, декупаж, народная кукла, открытки ручной работы и оформление альбомов, валяние из шерсти.

"Более 13 лет занимаюсь своим любимым делом. Работаем вдвоем с сыном. Он по образованию дизайнер, поэтому проблем с созданием изделий нет. В 2019 году закупили много нового оборудования: швейные, вышивальные машины, оверлоги, ткани. Сырье используем белорусское. Пока есть еще старые запасы, поэтому цены остались на прежнем уровне. Мы бы использовали ивановский или костромской текстиль, но у них, к сожалению, только 20 процентов льна, остальное хлопок, нам это для работы не подходит", - отметила она.

Продукция хорошо расходится на тематических фестивалях и ярмарках. Также ее можно приобрести в Тюмени в магазине по ул. Холодильной, 65/7.

"Много клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга, они берут сразу по несколько моделей. Отправляли женский и мужской русские костюмы в Никарагуа. Чаще стали брать наряды на свадьбы, которые оформляют в русском стиле", - поделилась Людмила Зюркалова.

Зимой хорошо продаются валенки с вышивкой.

"Украшаем их узорами по мотивам гжельской росписи и павлово-посадских платков методом сухого фильцевания. Рисунок наносим сами и работаем под заказ. Заказывали вышить орла, тигра, выпускали даже специальную партию ко Дню Тюменской области, фирмы заказывают валенки со своим логотипом. Наши валенки разлетелись по всему миру: Австралия, Америка, Индия, Китай, Франция, Германия", - рассказала Людмила Зюркалова.

Предпринимателям мастерица пожелала не сдаваться, а надеяться на лучшее.

"Только это и помогает не опустить руки. Силы придают добрые слова клиентов", - подытожила она.

Ирина Шемякина