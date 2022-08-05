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В Тюмени программу переселения из аварийного жилья выполнят на два года раньше

Общество, 10:24 05 августа 2022

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

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Окончательный срок расселения всего аварийного жилищного фонда Тюмени – декабрь 2023 года вместо ранее запланированного 2025 года. Город является лидером по переселению граждан из аварийного жилья.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук написал на своей странице во ВКонтакте.

В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" отселению подлежат 6 тыс. 698 человек из 2,5 тысячи жилых помещений. Общая площадь непригодного жилищного фонда составляет 98 тыс. кв. метров. В Тюмени уже расселено 70% непригодного жилищного фонда. Почти 5 тыс. человек стали обладателями нового жилья.

"Губернатором Тюменской области поставлена задача до 2025 года расселить жилые дома малоэтажной застройки. Это 635 жилых помещений и почти 2 тысячи человек. На сегодняшний день отселено 817 человек из 255 жилых помещений. Эта работа продолжается. Динамика, которую мы наблюдаем в работе строительной отрасли, свидетельствует о том, что все городские и областные структуры заинтересованы в создании комфортных условий для жизни тюменцев. Нам важно комплексно подходить к развитию районов и тем самым обеспечивать новые кварталы всей необходимой современной инфраструктурой", - подытожил Кухарук.

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# ветхое и аварийное жилье , национальный проект Жилье и городская среда

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