В Тюменской области за семь месяцев мальчиков родилось на 240 больше, чем девочек

| Фото: vk.com/perinatal_tyumen | Фото: vk.com/perinatal_tyumen

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10 тыс. 326 рождений зарегистрировано органами загс Тюменской области за семь месяцев 2022 года. Из них 5 тыс. 43 — девочки и 5 тыс. 283 — мальчика.

"За аналогичный период 2021 года зарегистрировано 10 тысяч 643 рождения, из них 5 тысяч 148 — девочек и 5 тысяч 495 — мальчиков. Традиционно мальчиков рождается больше, чем девочек. 2022 год — не исключение", - рассказали в управлении загс Тюменской области.

Напомним, зарегистрировать рождение ребенка можно посредством суперсервиса "Рождение ребенка" Единого портала госуслуг комитета загс Тюмени. Первое "цифровое" рождение было зарегистрировано 30 июля.