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Тюменка отдала телефонному мошеннику более 150 тысяч рублей

Происшествия, 14:41 05 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 150 тыс. рублей отдала злоумышленнику 49-летняя женщина в Тюмени. Личность подозреваемого устанавливается, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Потерпевшая обратилась в отдел полиции № 4. Она рассказала о звонке якобы от сотрудника банка. Звонивший заверил женщину, что мошенники пытаются с ее счета снять накопления, для предотвращения списаний необходимо выполнить несколько действий. Местная жительница зашла в онлайн-банк. После того, как заявительница перевела все сбережения на "защищенный счет", злоумышленники предложили ей помочь в поимке преступников. Для этого требовалась более крупная сумма денег и потерпевшая, сходив в банк, положила все средства на этот же счет. Когда злоумышленник перестал выходить на связь, потерпевшая поняла, что попалась на уловку мошенника, рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Правоохранители призывают жителей региона быть бдительными. Телефон дежурной части УМВД России по Тюмени: 291-600 или 102.

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# мошенничество , полиция

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