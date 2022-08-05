Владимир Якушев: регионам УФО удалось сохранить индекс промпроизводства в положительной зоне

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Регионам Уральского федерального округа, большинство предприятий которых попали под западные санкции, удалось сохранить индекс промышленного производства в положительной зоне.

Об этом на совещании, которое провел министр экономического развития России Максим Решетников, сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Основные показатели социально-экономического развития по Уральскому федеральному округу сейчас выглядят стабильными, - отметил он. - Но важно понимать, что общая положительная динамика сохраняется благодаря заделу первых месяцев года. Нужна чёткая оценка, с каким запасом прочности мы подойдем к концу года. Каким будет состояние у финансовой системы, региональных бюджетов".

Уральский федеральный округ, по словам министра, играет ключевую роль в развитии промышленности, сельского хозяйства, образования, инновационной сферы в нашей стране.

"Это те опорные отрасли, которые должны помочь экономике вернуться на траекторию опережающего роста, - подчеркнул он. - А значит – за ними большой инвестиционный потенциал. Чтобы его реализовать, важно активнее пользоваться инструментами господдержки. На округ приходится пятая часть всех инвестиций в стране, поэтому важно контролировать, как используются федеральные механизмы. В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов в округ будет направлено 131 млрд. В планах регионов привлечь 950 млрд инвестиций, создать 76 тысяч рабочих мест. Реализация проектов началась во всех регионах. У регионов округа еще есть большой не до конца использованный ими потенциал в виде реструктуризации кредитов - замены коммерческих из федерального бюджета".