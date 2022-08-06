Тюменские врачи стали чаще выявлять эндокринные заболевания у жителей региона

| Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте

Рост выявленных заболеваний эндокринной системы отмечают врачи в Тюменской области. Своевременность установления диагнозов связана с доступностью и хорошим качеством диагностики в медицинских организациях региона, сообщает пресс-служба ОКБ №1.

С середины июля второе хирургическое отделение областной клинической больницы №1 работает в корпусе №1 на ул. Котовского. Это позволило увеличить коечный фонд с восьми до 25 коек. Тем самым появилась возможность госпитализировать большее количество пациентов, а значит - проводить еще больше операций.

По словам заведующего хирургическим отделением №2 Максима Никулина, самой распространенной причиной оперативного вмешательства у пациентов являются патологии щитовидной железы. По статистике таким болезням женщины подвержены в четыре раза чаще, чем мужчины.

"Средний возраст наших пациентов - от 45 до 70 лет. Мы оперируем и детей. Самому маленькому в моей практике было 9 лет. Проблемы со щитовидной железой у ребятишек выявляются значительно реже. Стоит отметить, что эта категория пациентов требует особого внимания", - рассказал он.

Эндокринные хирурги выполняют не только открытые, но и малотравматичные вмешательства. Подобные методики широко применяются при лечении щитовидной железы и надпочечников. Такая операция переносится намного легче и имеет меньший риск развития осложнений.