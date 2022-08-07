Александр Моор поблагодарил железнодорожников за преданность делу и профессионализм

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил железнодорожников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

Добавим, что в первой половине 2022 года почти 1,7 млн пассажиров отправлялись из Тюменской области или прибывали в регион на поездах дальнего следования, это на 10,7% больше аналогичного периода 2021 года.

С январь по июнь в Тюменской области погрузка составила 5,6 млн тонн продукции (на 8,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года).

Более 1,1 млн человек воспользовались брендированными вагонами "Императорского маршрута" и VisitTyumen Тюмень-Тобольск с июля 2018 года.

На железнодорожном вокзале в Тюмени завершается строительство надземного перехода, он будет оборудован тремя лифтами вместимостью до 17 человек.

"Благодарю всех сотрудников тюменского подразделения Свердловской железной дороги за профессионализм и верность выбранному делу, работу по повышению безопасности перевозок, качества услуг и сервиса, неравнодушное участие в реализации новых стратегических проектов", - отметил глава региона.