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Самому старшему обладателю значка ГТО в Тобольском районе - 93 года

Спорт, 17:07 07 августа 2022

gto.ru | Фото: gto.ru

Самому старшему обладателю бронзового значка ГТО в Тобольском районе - 93 года. Виктор Берендеев живет в с. Санниково и участвует в спортивных состязаниях в селе и фестивалях ВФСК ГТО.

Как сообщает администрация муниципального образования, знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" получили 10 жителей с. Башково, успешно выполнив нормативы.

Всего в 2022 году спортсменам Тобольского района вручили 461 значок ГТО. В районе живет 3 тыс. 955 обладателей значков ГТО.

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# ГТО , Тобольский район

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