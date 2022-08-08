На Ямал доставят бюллетени для голосования 10 августа

| Фото: Тюменская избирательная комиссия | Фото: Тюменская избирательная комиссия

Бюллетени для голосования на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы будут доставлены в Надым и Новый Уренгой 10 августа. В единый день голосования здесь состоятся дополнительные выборы депутата Тюменской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2. Об этом сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин.

Бюллетени отпечатаны в Тюменском Доме печати и 8 августа переданы членам областной избирательной комиссии.

"Нами была соблюдена вся процедура: бюллетени проверены, подписан акт тремя членами избирательной комиссии Тюменской области и тремя сотрудниками со стороны "Тюменского Дома печати", а лишние и выбракованные бюллетени были уничтожены", - пояснил Игорь Халин.

В голосовании примут участие 115 тысяч избирателей - жители Надымского района и города Новый Уренгой.

Дополнительные выборы депутата Тюменской областной думы седьмого созыва по Надымскому одномандатному избирательному округу № 2 были назначены после трагической гибели депутата Тюменской областной думы, директора детсада "Звездочка" Михаила Пацевича.