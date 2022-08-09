Набережная реки Туры станет главной площадкой спортивного праздника

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Площадь у "Конторы пароходства" на набережной реки Туры станет главной площадкой Дня физкультурника 13 августа. Гостей ждут мастер-классы, показательные выступления, спортивные поединки, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

С 12 до 13 часов в большом зале мультицентра пройдет церемония чествования спортсменов. С 15 до 19 часов на правом берегу набережной, в районе мультицентра, пройдет выдача призов участникам проекта "Тюменское лето", где набравшие "жетоны-мили" смогут обменять их на подарки.

В 16 часов на центральной сцене у "Конторы пароходства" дадут торжественный старт Дню физкультурника. Здесь развернется спортивный фестиваль "#НочьСПОРТА72" - это соревнования по брейкингу, зажигательные мастер-классы от школы танцев "Алекса", розыгрыш призов и неповторимая вечерняя программа от театра огня "Семаргл".

С 17 до 20 часов также будет идти фестиваль спортивных единоборств. Матчевые встречи, мастер-классы и показательные выступления по самым популярным дисциплинам: тхэквондо, бокс, тайский бокс, грэплинг, ММА, ушу, рукопашный бой, самбо, греко-римская борьба, джиу-джитсу, дзюдо, айкидо.

В это же время начнется спортивная ярмарка: показательные выступления, мастер-классы и соревнования.

Тюменцы смогут попробовать свои силы в некоторых из дисциплин: кроссфите, стрит-воркауту, роллер-спорте, кендо, спортивной гимнастике, теннисе, лазерном биатлоне, бочче, эстетической и художественной гимнастике, перетягивании каната и гиревом спорте, шахматах, городошном спорте, аэробике, зумбе, дартсе.

А с 19 часов до 19 часов 30 минут можно принять участие в состязаниях по прыжкам через скакалку на рекорд.