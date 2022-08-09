Константин Ельцын стал чемпионом Тюменской области по русским шашкам

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Студент 2 курса ТюмГУ, мастер спорта России Константин Ельцын стал победителем регионального чемпионата по русским шашкам, которые состоялись в школе "Ладья" Тюмени, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Звание мастера спорта Константин получил совсем недавно, в конце июля 2022 года. В турнире высшей лиги он набрал 7 очков из 7. Серебро взял экс-чемпион области Александр Рожин, бронзу завоевал ялуторовский шашист Николай Мясников.

Новой чемпионкой Тюменской области среди женщин стала Алена Володина из п. Богандинский, в ее активе 5,5 очков из 7. Серебро завоевала тюменка Екатерина Спиридонова, бронзу - Сябина Айсина из п. Андреевский.

Победителем турнира в 1 лиге чемпионата области стал Егор Молоков (г. Тюмень), серебро - Айрат Нигматулин (г. Тюмень), бронза - Андрей Сауков (с. Казанское). В турнире 2 лиги на 1 месте Александра Гарусева (г.Тюмень), на 2 месте - Софья Кадочникова (р. п. Голышманово), на 3 месте - Геннадий Можейко (г. Тюмень).

Всего участие приняли около 50 шашистов.